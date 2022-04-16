Как теперь платить за границей: какими картами и где

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками. Благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), которая с 2015 года обрабатывает все транзакции, расплачиваться этими картами внутри страны все же можно. Однако за рубежом российские карты Visa и Mastercard теперь не работают, что создает проблемы россиянам за границей и планирующим поездку. Мы решили разобраться, как сейчас платить за границей и какие альтернативы есть для карточных платежей в других странах.

Оформить карту «Мир‎» Мир — это российская платёжная система, отечественный аналог Visa и Mastercard. Она работает в 10 странах: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии. Оформить виртуальную карту «Мир‎» довольно просто, даже находясь за границей: достаточно заполнить заявку онлайн и получить доступ к её реквизитам (список банков-партнёров российской платёжной системы смотрите на сайте платёжной системы «Мир»). Оплату картой «Мир‎» за рубежом у вас примут, если эквайринг проводят банки, у которых есть соглашения с российской платёжной системой. В этих же банках вы сможете снять наличные: Турция — Iş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası;

Вьетнам — VRB, BIDV;

Казахстан — Сбербанк, ВТБ, «Народный банк Республики Казахстан» («Халык Банк»), Банк «ЦентрКредит»;

Таджикистан — «Душанбе Сити», «Амонатбонк»;

Беларусь — 16 банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Приорбанк», «Беларусбанк», «Белагропромбанк». Что касается остальных стран, то на сайте системы «Мир» утверждается, что в Абхазии, Армении и Южной Осетии картами, выпущенными российскими банками, можно пользоваться без ограничений. Возможности бесконтактной оплаты для россиян значительно сократились, так как Apple Pay и Google Pay перестали подключать карты «Мир‎». Поэтому для оплаты покупок через POS-терминалы других банков или для снятия наличных вам понадобится не виртуальная, а пластиковая карта. Вопрос её выпуска стоит решить заранее, в России, ведь оформить доставку пластиковой карты за рубеж, скорее всего, не получится.

Выпустить карту UnionPay UnionPay — китайская платёжная система, работающая в 180 странах. С ней похожая проблема: операции по картам UnionPay проводят не все банки. Поэтому не ленитесь искать логотип UnionPay на кассе или на онлайн-платформе перед совершением покупки. Карту UnionPay можно оформить в России. Её выпускают следующие банки, не попавшие под санкции ЕС, США и Великобритании: «Почта Банк»;

Банк «Санкт-Петербург»;

«Примсоцбанк»;

«Зенит»;

«Кредит Урал Банк». Полный список банков-партнёров доступен на официальном сайте платёжной системы. Раньше карты UnionPay были непопулярны, однако сейчас спрос на них резко вырос. Из-за этого у банков не всегда получается оперативно оформлять физические карты этой платёжной системы (ждать пластика придётся от 5 дней). Кроме того, за выпуск придется отдать от 1 до 15 тысяч рублей, а также платить проценты за ежемесячное или ежегодное обслуживание. Ситуацию упрощают виртуальные карты — начать пользоваться ими можно почти сразу после выпуска. Перед тем как оформить карту, важно уточнить у банка-эмитента, есть ли возможность бесконтактной оплаты, иначе расплачиваться за границей будет проблематично. Обновлено: пользователи карт UnionPay сообщают, что зарубежные магазины иногда отказываются принимать карты, выпущенные банками РФ, даже не попавшими под санкции.

Заказать кобейджинговую карту Кобейджинговые карты полезны тем, что работают сразу с двумя платежными системами, а значит, дают доступ к бо́льшему количеству банкоматов и терминалов, позволяют проще переводить средства на иностранные счета и совершать онлайн-платежи на зарубежных платформах. С конца февраля спрос на карты кобейджинговой системы Mir-UnionPay сильно вырос. Однако ассоциация туроператоров России уже предупредила отдыхающих за границей, что в Европе и США UnionPay работает через двусторонние соглашения с Visa и Mastercard. Это значит, что платёжные системы могут начать блокировать российские карты по номеру BIN, и тогда расплачиваться даже кобейджинговыми картами будет проблематично. Почти все банки, оформляющие кобейджинговую карту Mir-UnionPay, попали под санкции. Кроме того, её главные эмитенты — ВБРР и «Россельхозбанк» — не выпускают виртуальных карт, поэтому придется провести какое-то время в ожидании пластиковой версии. Но, несмотря на всё это, кобейджинговая система — перспективный вариант, возможности которого мы оценим, когда такие карты начнут выпускать неподсанкционные банки. К слову, о планах выпускать кобейджинговые карты Mir-UnionPay уже заявил ряд банков, но конкретную дату запуска ни один из них не назвал.

Снять наличные в России Актуально для тех, кто только собирается за рубеж. Со 2 марта, согласно новому указу президента РФ, вывезти из страны можно сумму в любой валюте, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США в месяц. Это ограничение действует до 9 сентября 2022 года. Снять доллары или евро в России можно со своего счета или вклада, если вы открыли его до 9 марта и пока не исчерпали лимит в 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро. При этом с 18 апреля банки снова смогут продавать наличные, но только при условии, что деньги поступили в кассы с 9 апреля. С 20 мая Центробанк снял ограничения на продажу любой иностранной валюты, кроме долларов и евро — на них действуют все те же лимиты.

Вывести средства через онлайн-сервисы переводов Такие платформы, как правило, предлагают онлайн-переводы со счёта в одной стране в наличные за границей (Card-2-Cash) или из наличных в одной стране в наличные за рубежом (Cash-2-Cash). Перевести деньги с российского счёта на иностранный через онлайн-сервисы тоже получится, но об этом чуть позже. Card-2-Cash и Cash-2-Cash позволяют отправлять и получать деньги через отделения почты, в обменниках, офисах мобильных операторов или отделениях зарубежных банков. Осталось несколько онлайн-сервисов, поддерживающих вывод рублей в наличную валюту за рубежом: Koronapay («‎Золотая корона»);

«Юнистрим»;

CONTACT. Каждый из них переводит деньги в ограниченное количество стран и валют, поэтому лучше проверять самостоятельно, какая платформа подходит в вашем случае. Более того, каждый сервис устанавливает свои курсы покупки валюты и индивидуально рассчитывает комиссию в зависимости от того, куда, откуда и в какой валюте вы переводите деньги. Например, Koronapay предлагает клиентам комиссию в 1–2 % за перевод наличных за границу без конвертации. А CONTACT определяет тариф перевода в зависимости от стран и суммы отправления. Что касается географии сервисов, Koronapay работает на получение и отправку денег в некоторых европейских (Греция, Чехия и т. п.) и многих курортных странах (Турция, Египет, Грузия, Израиль и др.). Проверить пункты получения и отправки средств за рубежом, а также возможность конвертации в конкретную валюту можно на карте сервиса. Также прикладываем ссылки на карты покрытия сервисов CONTACT и «Юнистрим». С недавнего времени Koronapay, на который приходилось большинство переводов, приостановил перевод денег на неопределённый срок в некоторые европейские страны: Германию, Францию, Испанию, Черногорию, Македонию и Ирландию. Кроме того, 1 апреля появилось новое ограничение от ЦБ РФ на сумму переводов через онлайн-сервисы: теперь она не должна превышать 5 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Поэтому, если вам нужно перевести бо́льшую сумму, пользуйтесь SWIFT-переводами. О них мы расскажем ниже.