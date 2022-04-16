Как теперь платить за границей: какими картами и где

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками. Благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), которая с 2015 года обрабатывает все транзакции, расплачиваться этими картами внутри страны все же можно. Однако за рубежом российские карты Visa и Mastercard теперь не работают, что создает проблемы россиянам за границей и планирующим поездку. Мы решили разобраться, как сейчас платить за границей и какие альтернативы есть для карточных платежей в других странах.
Если нет счёта в зарубежном банке
- Оформить карту «Мир»
Мир — это российская платёжная система, отечественный аналог Visa и Mastercard. Она работает в 10 странах: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии.
Оформить виртуальную карту «Мир» довольно просто, даже находясь за границей: достаточно заполнить заявку онлайн и получить доступ к её реквизитам (список банков-партнёров российской платёжной системы смотрите на сайте платёжной системы «Мир»).
Оплату картой «Мир» за рубежом у вас примут, если эквайринг проводят банки, у которых есть соглашения с российской платёжной системой. В этих же банках вы сможете снять наличные:
- Турция — Iş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası;
- Вьетнам — VRB, BIDV;
- Казахстан — Сбербанк, ВТБ, «Народный банк Республики Казахстан» («Халык Банк»), Банк «ЦентрКредит»;
- Таджикистан — «Душанбе Сити», «Амонатбонк»;
- Беларусь — 16 банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Приорбанк», «Беларусбанк», «Белагропромбанк».
Что касается остальных стран, то на сайте системы «Мир» утверждается, что в Абхазии, Армении и Южной Осетии картами, выпущенными российскими банками, можно пользоваться без ограничений.
Возможности бесконтактной оплаты для россиян значительно сократились, так как Apple Pay и Google Pay перестали подключать карты «Мир». Поэтому для оплаты покупок через POS-терминалы других банков или для снятия наличных вам понадобится не виртуальная, а пластиковая карта. Вопрос её выпуска стоит решить заранее, в России, ведь оформить доставку пластиковой карты за рубеж, скорее всего, не получится.
- Выпустить карту UnionPay
UnionPay — китайская платёжная система, работающая в 180 странах. С ней похожая проблема: операции по картам UnionPay проводят не все банки. Поэтому не ленитесь искать логотип UnionPay на кассе или на онлайн-платформе перед совершением покупки.
Карту UnionPay можно оформить в России. Её выпускают следующие банки, не попавшие под санкции ЕС, США и Великобритании:
- «Почта Банк»;
- Банк «Санкт-Петербург»;
- «Примсоцбанк»;
- «Зенит»;
- «Кредит Урал Банк».
Полный список банков-партнёров доступен на официальном сайте платёжной системы.
Раньше карты UnionPay были непопулярны, однако сейчас спрос на них резко вырос. Из-за этого у банков не всегда получается оперативно оформлять физические карты этой платёжной системы (ждать пластика придётся от 5 дней). Кроме того, за выпуск придется отдать от 1 до 15 тысяч рублей, а также платить проценты за ежемесячное или ежегодное обслуживание.
Ситуацию упрощают виртуальные карты — начать пользоваться ими можно почти сразу после выпуска. Перед тем как оформить карту, важно уточнить у банка-эмитента, есть ли возможность бесконтактной оплаты, иначе расплачиваться за границей будет проблематично.
Обновлено: пользователи карт UnionPay сообщают, что зарубежные магазины иногда отказываются принимать карты, выпущенные банками РФ, даже не попавшими под санкции.
- Заказать кобейджинговую карту
Кобейджинговые карты полезны тем, что работают сразу с двумя платежными системами, а значит, дают доступ к бо́льшему количеству банкоматов и терминалов, позволяют проще переводить средства на иностранные счета и совершать онлайн-платежи на зарубежных платформах.
С конца февраля спрос на карты кобейджинговой системы Mir-UnionPay сильно вырос. Однако ассоциация туроператоров России уже предупредила отдыхающих за границей, что в Европе и США UnionPay работает через двусторонние соглашения с Visa и Mastercard. Это значит, что платёжные системы могут начать блокировать российские карты по номеру BIN, и тогда расплачиваться даже кобейджинговыми картами будет проблематично.
Почти все банки, оформляющие кобейджинговую карту Mir-UnionPay, попали под санкции. Кроме того, её главные эмитенты — ВБРР и «Россельхозбанк» — не выпускают виртуальных карт, поэтому придется провести какое-то время в ожидании пластиковой версии. Но, несмотря на всё это, кобейджинговая система — перспективный вариант, возможности которого мы оценим, когда такие карты начнут выпускать неподсанкционные банки. К слову, о планах выпускать кобейджинговые карты Mir-UnionPay уже заявил ряд банков, но конкретную дату запуска ни один из них не назвал.
- Снять наличные в России
Актуально для тех, кто только собирается за рубеж. Со 2 марта, согласно новому указу президента РФ, вывезти из страны можно сумму в любой валюте, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США в месяц. Это ограничение действует до 9 сентября 2022 года.
Снять доллары или евро в России можно со своего счета или вклада, если вы открыли его до 9 марта и пока не исчерпали лимит в 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро. При этом с 18 апреля банки снова смогут продавать наличные, но только при условии, что деньги поступили в кассы с 9 апреля. С 20 мая Центробанк снял ограничения на продажу любой иностранной валюты, кроме долларов и евро — на них действуют все те же лимиты.
- Вывести средства через онлайн-сервисы переводов
Такие платформы, как правило, предлагают онлайн-переводы со счёта в одной стране в наличные за границей (Card-2-Cash) или из наличных в одной стране в наличные за рубежом (Cash-2-Cash). Перевести деньги с российского счёта на иностранный через онлайн-сервисы тоже получится, но об этом чуть позже.
Card-2-Cash и Cash-2-Cash позволяют отправлять и получать деньги через отделения почты, в обменниках, офисах мобильных операторов или отделениях зарубежных банков.
Осталось несколько онлайн-сервисов, поддерживающих вывод рублей в наличную валюту за рубежом:
- Koronapay («Золотая корона»);
- «Юнистрим»;
- CONTACT.
Каждый из них переводит деньги в ограниченное количество стран и валют, поэтому лучше проверять самостоятельно, какая платформа подходит в вашем случае.
Более того, каждый сервис устанавливает свои курсы покупки валюты и индивидуально рассчитывает комиссию в зависимости от того, куда, откуда и в какой валюте вы переводите деньги. Например, Koronapay предлагает клиентам комиссию в 1–2 % за перевод наличных за границу без конвертации. А CONTACT определяет тариф перевода в зависимости от стран и суммы отправления.
Что касается географии сервисов, Koronapay работает на получение и отправку денег в некоторых европейских (Греция, Чехия и т. п.) и многих курортных странах (Турция, Египет, Грузия, Израиль и др.). Проверить пункты получения и отправки средств за рубежом, а также возможность конвертации в конкретную валюту можно на карте сервиса. Также прикладываем ссылки на карты покрытия сервисов CONTACT и «Юнистрим».
С недавнего времени Koronapay, на который приходилось большинство переводов, приостановил перевод денег на неопределённый срок в некоторые европейские страны: Германию, Францию, Испанию, Черногорию, Македонию и Ирландию.
Кроме того, 1 апреля появилось новое ограничение от ЦБ РФ на сумму переводов через онлайн-сервисы: теперь она не должна превышать 5 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Поэтому, если вам нужно перевести бо́льшую сумму, пользуйтесь SWIFT-переводами. О них мы расскажем ниже.
- Альтернативный способ
Если ни один из вариантов выше вам не подошёл, есть и экспериментальный метод — выпустить мультивалютную карту Visa или Mastercard в странах СНГ. К примеру, АТОР уже зафиксировала появление «карточных» туров в Узбекистан. Организаторы поездок предлагают трёхдневное путешествие, во время которого нужно лишь забрать карту в банке — всё остальное туроператор делает сам, подавая документы в узбекский банк заранее.
Чаще всего в Узбекистане карты россиянам оформляют:
- Asakabank;
- «Капиталбанк»;
- НБУ;
- Банк «Ипак Йули».
Стоимость оформления карты — от 250 рублей. В России она работать не будет, однако подойдёт для поездок за границу. Кстати, в тех же банках можно выпустить и карту UnionPay (а в некоторых даже кобейджинговую карту).
Подобные туры организаторы поездок также запускают в Казахстан и Армению. Советуем вам быть осторожными при выборе поставщиков финансовых и туристических услуг, особенно если это частные лица.
Если есть счёт за рубежом
- Сделать SWIFT-перевод
Валютный перевод через SWIFT — не самый быстрый, зато наиболее удобный вариант вывести деньги с российского счёта на иностранный и начать расплачиваться за границей. Раньше банки выполняли эту операцию за 1–2 дня, а теперь деньги могут идти неделю. Чтобы выполнить SWIFT-перевод, нужно указать реквизиты иностранного счёта получателя, а также сформулировать цель трансакции. За международную услугу вам придётся заплатить. Тарифы везде разные, однако чаще всего банк взимает 1–5 % от суммы перевода или фиксированную плату (например, 10 фунтов стерлингов или 15 евро) в зависимости от валюты перевода.
С 1 марта в стандартной схеме SWIFT-переводов появились изменения. Указ президента запретил выводить валюту на свой же счёт в иностранном банке. Однако 16 мая ЦБ РФ установил новые правила банковских переводов за границу: теперь можно переводить до 50 тысяч долларов США (или эквивалентную сумму в другой валюте) как на свой собственный зарубежный счёт, так и на счёт любого другого физлица.
Помните, что операции через SWIFT вы можете совершить только в неподсанкционных банках. ЕС отключил от системы международных переводов:
- ВТБ;
- Банк «Открытие»;
- «Совкомбанк»;
- «Новикомбанк»;
- Банк «Россия»;
- «Промсвязьбанк».
- Вывести средства через онлайн-сервисы переводов
Наряду с Card-2-Cash и Cash-2-Cash эти сервисы предлагают услуги перевода денег со счёта в российском банке на счёт в иностранном (Card-2-Card).
Главный плюс по сравнению со SWIFT — возможность переводить деньги с карты любого банка (даже попавшего под санкции). Минус — в некоторых сервисах конвертация происходит по внутреннему курсу, который не так выгоден, как биржевой. Иногда недостаток компенсируется отсутствием комиссии за перевод (как в случае с Koronapay).
Ещё раз напомним о новом ограничении переводов через онлайн-сервисы: максимально можно вывести 5 тысяч долларов в месяц (или эквивалент в другой валюте).
Коротко: как сейчас платить за границей
- Картой «Мир» в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии.
- Картой UnionPay: работает в 180 странах, но операции с ней проводят не все банки.
- Кобейджинговой картой Mir-UnionPay.
- Снять наличные в России.
- Выпустить мультивалютную карту в странах СНГ.
- Валютный перевод через SWIFT.
- Вывести средства через онлайн-сервисы переводов.