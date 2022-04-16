Как теперь платить за границей: какими картами и где
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Блог Райффайзенбанка

Как россиянину расплачиваться за рубежом, если карты Visa и Mastercard больше не работают

Как россиянину расплачиваться за рубежом, если карты Visa и Mastercard больше не работают

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками. Благодаря Национальной системе платежных карт (НСПК), которая с 2015 года обрабатывает все транзакции, расплачиваться этими картами внутри страны все же можно. Однако за рубежом российские карты Visa и Mastercard теперь не работают, что создает проблемы россиянам за границей и планирующим поездку. Мы решили разобраться, как сейчас платить за границей и какие альтернативы есть для карточных платежей в других странах.

Если нет счёта в зарубежном банке

  1. Оформить карту «Мир‎»

    Мир — это российская платёжная система, отечественный аналог Visa и Mastercard. Она работает в 10 странах: в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии.

    Оформить виртуальную карту «Мир‎» довольно просто, даже находясь за границей: достаточно заполнить заявку онлайн и получить доступ к её реквизитам (список банков-партнёров российской платёжной системы смотрите на сайте платёжной системы «Мир»).

    Оплату картой «Мир‎» за рубежом у вас примут, если эквайринг проводят банки, у которых есть соглашения с российской платёжной системой. В этих же банках вы сможете снять наличные:

    • Турция — Iş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası;
    • Вьетнам — VRB, BIDV;
    • Казахстан — Сбербанк, ВТБ, «Народный банк Республики Казахстан» («Халык Банк»), Банк «ЦентрКредит»;
    • Таджикистан — «Душанбе Сити», «Амонатбонк»;
    • Беларусь — 16 банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», «Приорбанк», «Беларусбанк», «Белагропромбанк».

    Что касается остальных стран, то на сайте системы «Мир» утверждается, что в Абхазии, Армении и Южной Осетии картами, выпущенными российскими банками, можно пользоваться без ограничений.

    Возможности бесконтактной оплаты для россиян значительно сократились, так как Apple Pay и Google Pay перестали подключать карты «Мир‎». Поэтому для оплаты покупок через POS-терминалы других банков или для снятия наличных вам понадобится не виртуальная, а пластиковая карта. Вопрос её выпуска стоит решить заранее, в России, ведь оформить доставку пластиковой карты за рубеж, скорее всего, не получится.

  2. Выпустить карту UnionPay

    UnionPay — китайская платёжная система, работающая в 180 странах. С ней похожая проблема: операции по картам UnionPay проводят не все банки. Поэтому не ленитесь искать логотип UnionPay на кассе или на онлайн-платформе перед совершением покупки.

    Карту UnionPay можно оформить в России. Её выпускают следующие банки, не попавшие под санкции ЕС, США и Великобритании:

    • «Почта Банк»;
    • Банк «Санкт-Петербург»;
    • «Примсоцбанк»;
    • «Зенит»;
    • «Кредит Урал Банк».

    Полный список банков-партнёров доступен на официальном сайте платёжной системы.

    Раньше карты UnionPay были непопулярны, однако сейчас спрос на них резко вырос. Из-за этого у банков не всегда получается оперативно оформлять физические карты этой платёжной системы (ждать пластика придётся от 5 дней). Кроме того, за выпуск придется отдать от 1 до 15 тысяч рублей, а также платить проценты за ежемесячное или ежегодное обслуживание.

    Ситуацию упрощают виртуальные карты — начать пользоваться ими можно почти сразу после выпуска. Перед тем как оформить карту, важно уточнить у банка-эмитента, есть ли возможность бесконтактной оплаты, иначе расплачиваться за границей будет проблематично.

    Обновлено: пользователи карт UnionPay сообщают, что зарубежные магазины иногда отказываются принимать карты, выпущенные банками РФ, даже не попавшими под санкции.

  3. Заказать кобейджинговую карту

    Кобейджинговые карты полезны тем, что работают сразу с двумя платежными системами, а значит, дают доступ к бо́льшему количеству банкоматов и терминалов, позволяют проще переводить средства на иностранные счета и совершать онлайн-платежи на зарубежных платформах.

    С конца февраля спрос на карты кобейджинговой системы Mir-UnionPay сильно вырос. Однако ассоциация туроператоров России уже предупредила отдыхающих за границей, что в Европе и США UnionPay работает через двусторонние соглашения с Visa и Mastercard. Это значит, что платёжные системы могут начать блокировать российские карты по номеру BIN, и тогда расплачиваться даже кобейджинговыми картами будет проблематично.

    Почти все банки, оформляющие кобейджинговую карту Mir-UnionPay, попали под санкции. Кроме того, её главные эмитенты — ВБРР и «Россельхозбанк» — не выпускают виртуальных карт, поэтому придется провести какое-то время в ожидании пластиковой версии. Но, несмотря на всё это, кобейджинговая система — перспективный вариант, возможности которого мы оценим, когда такие карты начнут выпускать неподсанкционные банки. К слову, о планах выпускать кобейджинговые карты Mir-UnionPay уже заявил ряд банков, но конкретную дату запуска ни один из них не назвал.

  4. Снять наличные в России

    Актуально для тех, кто только собирается за рубеж. Со 2 марта, согласно новому указу президента РФ, вывезти из страны можно сумму в любой валюте, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США в месяц. Это ограничение действует до 9 сентября 2022 года.

    Снять доллары или евро в России можно со своего счета или вклада, если вы открыли его до 9 марта и пока не исчерпали лимит в 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро. При этом с 18 апреля банки снова смогут продавать наличные, но только при условии, что деньги поступили в кассы с 9 апреля. С 20 мая Центробанк снял ограничения на продажу любой иностранной валюты, кроме долларов и евро — на них действуют все те же лимиты. 

  5. Вывести средства через онлайн-сервисы переводов

    Такие платформы, как правило, предлагают онлайн-переводы со счёта в одной стране в наличные за границей (Card-2-Cash) или из наличных в одной стране в наличные за рубежом (Cash-2-Cash). Перевести деньги с российского счёта на иностранный через онлайн-сервисы тоже получится, но об этом чуть позже.

    Card-2-Cash и Cash-2-Cash позволяют отправлять и получать деньги через отделения почты, в обменниках, офисах мобильных операторов или отделениях зарубежных банков.

    Осталось несколько онлайн-сервисов, поддерживающих вывод рублей в наличную валюту за рубежом:

    • Koronapay («‎Золотая корона»);
    • «Юнистрим»;
    • CONTACT.

    Каждый из них переводит деньги в ограниченное количество стран и валют, поэтому лучше проверять самостоятельно, какая платформа подходит в вашем случае.

    Более того, каждый сервис устанавливает свои курсы покупки валюты и индивидуально рассчитывает комиссию в зависимости от того, куда, откуда и в какой валюте вы переводите деньги. Например, Koronapay предлагает клиентам комиссию в 1–2 % за перевод наличных за границу без конвертации. А CONTACT определяет тариф перевода в зависимости от стран и суммы отправления.

    Что касается географии сервисов, Koronapay работает на получение и отправку денег в некоторых европейских (Греция, Чехия и т. п.) и многих курортных странах (Турция, Египет, Грузия, Израиль и др.). Проверить пункты получения и отправки средств за рубежом, а также возможность конвертации в конкретную валюту можно на карте сервиса. Также прикладываем ссылки на карты покрытия сервисов CONTACT и «Юнистрим».

    С недавнего времени Koronapay, на который приходилось большинство переводов, приостановил перевод денег на неопределённый срок в некоторые европейские страны: Германию, Францию, Испанию, Черногорию, Македонию и Ирландию.

    Кроме того, 1 апреля появилось новое ограничение от ЦБ РФ на сумму переводов через онлайн-сервисы: теперь она не должна превышать 5 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте). Поэтому, если вам нужно перевести бо́льшую сумму, пользуйтесь SWIFT-переводами. О них мы расскажем ниже.

  6. Альтернативный способ

    Если ни один из вариантов выше вам не подошёл, есть и экспериментальный метод — выпустить мультивалютную карту Visa или Mastercard в странах СНГ. К примеру, АТОР уже зафиксировала появление «карточных» туров в Узбекистан. Организаторы поездок предлагают трёхдневное путешествие, во время которого нужно лишь забрать карту в банке — всё остальное туроператор делает сам, подавая документы в узбекский банк заранее.

    Чаще всего в Узбекистане карты россиянам оформляют:

    • Asakabank;
    • «Капиталбанк»;
    • НБУ;
    • Банк «Ипак Йули».

    Стоимость оформления карты — от 250 рублей. В России она работать не будет, однако подойдёт для поездок за границу. Кстати, в тех же банках можно выпустить и карту UnionPay (а в некоторых даже кобейджинговую карту).

    Подобные туры организаторы поездок также запускают в Казахстан и Армению. Советуем вам быть осторожными при выборе поставщиков финансовых и туристических услуг, особенно если это частные лица.

Если есть счёт за рубежом

  1. Сделать SWIFT-перевод

    Валютный перевод через SWIFT — не самый быстрый, зато наиболее удобный вариант вывести деньги с российского счёта на иностранный и начать расплачиваться за границей. Раньше банки выполняли эту операцию за 1–2 дня, а теперь деньги могут идти неделю. Чтобы выполнить SWIFT-перевод, нужно указать реквизиты иностранного счёта получателя, а также сформулировать цель трансакции. За международную услугу вам придётся заплатить. Тарифы везде разные, однако чаще всего банк взимает 1–5 % от суммы перевода или фиксированную плату (например, 10 фунтов стерлингов или 15 евро) в зависимости от валюты перевода.

    С 1 марта в стандартной схеме SWIFT-переводов появились изменения. Указ президента запретил выводить валюту на свой же счёт в иностранном банке. Однако 16 мая ЦБ РФ установил новые правила банковских переводов за границу: теперь можно переводить до 50 тысяч долларов США (или эквивалентную сумму в другой валюте) как на свой собственный зарубежный счёт, так и на счёт любого другого физлица. 

    Помните, что операции через SWIFT вы можете совершить только в неподсанкционных банках. ЕС отключил от системы международных переводов:

    • ВТБ;
    • Банк «Открытие»;
    • «Совкомбанк»;
    • «Новикомбанк»;
    • Банк «Россия»;
    • «Промсвязьбанк».
  2. Вывести средства через онлайн-сервисы переводов

    Наряду с Card-2-Cash и Cash-2-Cash эти сервисы предлагают услуги перевода денег со счёта в российском банке на счёт в иностранном (Card-2-Card).

    Главный плюс по сравнению со SWIFT — возможность переводить деньги с карты любого банка (даже попавшего под санкции). Минус — в некоторых сервисах конвертация происходит по внутреннему курсу, который не так выгоден, как биржевой. Иногда недостаток компенсируется отсутствием комиссии за перевод (как в случае с Koronapay).

    Ещё раз напомним о новом ограничении переводов через онлайн-сервисы: максимально можно вывести 5 тысяч долларов в месяц (или эквивалент в другой валюте).

Коротко: как сейчас платить за границей

  1. Картой «Мир» в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии.
  2. Картой UnionPay: работает в 180 странах, но операции с ней проводят не все банки.
  3. Кобейджинговой картой Mir-UnionPay.
  4. Снять наличные в России.
  5. Выпустить мультивалютную карту в странах СНГ.
  6. Валютный перевод через SWIFT.
  7. Вывести средства через онлайн-сервисы переводов.
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Елизавета Егорова
Живёт в Германии, пыталась перевести деньги с Mastercard на зарубежный счёт
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